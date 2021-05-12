В храмах Хабаровского края почтут память погибших в казанской школе детей

В храмах Хабаровского края почтут память погибших детей в казанской школе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страшная трагедия, произошедшая вчера, 11 мая, в казанской гимназии, никого не может оставить равнодушным. В этот день в школе погибли дети. Сегодня, 12 мая, у входа в парк «Динамо» в Хабаровске состоится траурная церемония возложения цветов и зажигания траурных свечей в память о невинных детях и взрослых, погибших от огнестрельных ранений.

По благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия 13 мая во всех храмах Хабаровской епархии после окончания божественной литургии будет провозглашена вечная память по погибшим во время стрельбы в казанской гимназии утром 11 мая. А сегодня владыка помолится о невинно убиенных детях и сотрудниках казанской гимназии после молебна с медиками в кафедральном соборе Хабаровска. Об этом сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии.

Эта трагедия случилась утром, в казанской гимназии. Бывший ученик школы пришел и начал расстреливать детей. Погибли дети и взрослые. Вместе с Татарстаном скорбит вся страна, в том числе и Хабаровский край. Михаил Дегтярев сообщил, что в регионе будут максимально усиливать охрану образовательных учреждений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.