Помочь убраться в Дендрарии просят хабаровчан Фото: Правительство Хабаровского края

Неравнодушных хабаровчан призывают на помощь в уборке местного «Дендрария». Сейчас он пребывает в весьма неудовлетворительном состоянии, здесь требуется масштабная «генералка». Субботники намечены на 15 и 22 мая. Сбор будет в 11 часов утра. Весь необходимый инвентарь администрация Хабаровского краевого парка имени Муравьева-Амурского предоставит и организует вывоз мусора. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Территорию парка очистят от мусора, валежника, мертвых деревьев и кустарников. Уборку организуют администрация Хабаровского краевого парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского, министерство культуры края и местные экологические общественные организации, - отметили в правительстве. - «Дендрарий» теперь закреплен за парком Муравьева-Амурского. Этот парк - особо охраняемая природная территория, она требует пристального внимания. Кроме того, это прекрасное место для прогулок и отдыха жителей и гостей города.

К слову, весь парк обработали от клещей, поэтому мероприятие будет безопасным.

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