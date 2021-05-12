Комсомольчанина забили до смерти клавиатурой, монитором, ноутбуком: виновных ждет пожизненное Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровском крае перед судом предстанут сразу трое мужчин по обвинению в убийстве. Всем троим светит пожизненный срок заключения в колонии. Им вменяют убийство группой лиц, совершенное в Городе юности осенью прошлого года. Тогда мужчину до смерти забили ноутбуком, монитором, клавиатурой и системником. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

- Следствие установило, что в сентябре прошлого года в Комсомольске трое мужчин будучи нетрезвыми пришли на разборки к молодому парню. Они стали избивать его компьютерными деталями - клавиатурой, монитором, системным блоком и ноутбуком. Из-за полученных травм молодой мужчина умер, - поясняют в прокуратуре.

Затем один из «бойцов» попытался скрыть следы преступления и сказал органам, что двое других мужчин не участвовали в избиении. Следователи эту версию опровергли. Сейчас расследование окончено, а дело ушло в суд на рассмотрение. Теперь обвиняемым светит пожизненный срок заключения.

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