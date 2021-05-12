На севере Хабаровского края вода продолжает прибывать

На севере Хабаровского края вода продолжает пребывать Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае до сих пор обстановка с паводком в северной части региона остается напряженной. Здесь Амур затопил пять сел и город - Маго, Чныррах, Красное, Подгорное, Тнейвах и Николаевск-на-Амуре. Всего, по данным на 12 мая, вода стоит на территориях почти 60 домов и 70 участков, более того, дороги в некоторых селах тоже оказались под водой. На месте работают спасатели. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- В районе организовали четыре пункта временного размещения людей, но многие пока решили пожить у родни. Семерых человек эвакуировали из села Чныррах , еще трое - с ограниченными возможностями, их доставили в больницу. По домам ходят спасатели и мониторят ситуацию, кому надо - помогают, привозят питьевую воду, - сообщили в правительстве.

Село Маго сегодня осталось без света, потому что ледоход повредил линию электропередач. Ремонтники были направлены туда сегодня в шесть утра. На пути паводка и опасности - Ульчский район. Здесь уже затопило восемь участков и девять дорог. В частности вода пришла в села Сусанино, Тахта, Тыр, Монгол, Кольчем, Солонцы и Ухту.

Михаил Дегтярев взял вопрос с паводком на севере края под личный контроль. Он отслеживает ситуацию и при необходимости оперативно реагирует. Глава региона утром полетел в районы, чтобы помочь людям и скоординировать работу муниципалитетов.

Возле Николаевска ситуация обостряется, здесь во время вскрытия реки вода поднимется до критической отметки и выше - до 380 сантиметров. Сейчас вода в Николаевском и Ульчском районах выше опасной отметки почти на 70 сантиметров. Такой показатель регистрировался всего семь раз.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.