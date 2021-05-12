Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 мая 2021 10:20

На севере Хабаровского края вода продолжает прибывать

Пострадали ЛЭП, люди остались без света
Оксана ШЕМЕТОВА
КомментироватьОставить комментарий
На севере Хабаровского края вода продолжает пребывать

На севере Хабаровского края вода продолжает пребывать

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае до сих пор обстановка с паводком в северной части региона остается напряженной. Здесь Амур затопил пять сел и город - Маго, Чныррах, Красное, Подгорное, Тнейвах и Николаевск-на-Амуре. Всего, по данным на 12 мая, вода стоит на территориях почти 60 домов и 70 участков, более того, дороги в некоторых селах тоже оказались под водой. На месте работают спасатели. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- В районе организовали четыре пункта временного размещения людей, но многие пока решили пожить у родни. Семерых человек эвакуировали из села Чныррах , еще трое - с ограниченными возможностями, их доставили в больницу. По домам ходят спасатели и мониторят ситуацию, кому надо - помогают, привозят питьевую воду, - сообщили в правительстве.

Село Маго сегодня осталось без света, потому что ледоход повредил линию электропередач. Ремонтники были направлены туда сегодня в шесть утра. На пути паводка и опасности - Ульчский район. Здесь уже затопило восемь участков и девять дорог. В частности вода пришла в села Сусанино, Тахта, Тыр, Монгол, Кольчем, Солонцы и Ухту.

Михаил Дегтярев взял вопрос с паводком на севере края под личный контроль. Он отслеживает ситуацию и при необходимости оперативно реагирует. Глава региона утром полетел в районы, чтобы помочь людям и скоординировать работу муниципалитетов.

Возле Николаевска ситуация обостряется, здесь во время вскрытия реки вода поднимется до критической отметки и выше - до 380 сантиметров. Сейчас вода в Николаевском и Ульчском районах выше опасной отметки почти на 70 сантиметров. Такой показатель регистрировался всего семь раз.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.

Стихия