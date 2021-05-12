Фудкорт и парковка: хабаровчане заявили, чего не хватает в «динамке» Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровская администрация подвела итоги опроса жителей по вопросу чего им не хватает в парке «Динамо». Ответы дали 860 человек. Половина из них - от 31 до 45 лет. Большинство сказало, что посещает парк лишь раз в год, причем здесь они гуляют или сидят на лавках. Людям не хватает у парка - парковки, в самом парке развлечений - точек питания, аттракционов, спортивных площадок. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.

- Сейчас идет работа по концепции развития парка, переговоры с предпринимателем, который готов заняться обустройством. Именно для того, чтобы понять, чего не хватает в парке людям, и был проведен этот опрос, - добавили в мэрии.

Жителям не хватает в парке воркаута, проведения концертов, лекций, выставок, зимой люди хотят видеть больше освещения, возможности кататься на лыжах, горках. Также высказались, что нужны туалеты и скамейки с навесами. Все мнения жителей будут учтены в доработанной концепции проекта.

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