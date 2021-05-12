Во всех домах Хабаровска отключили отопление Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске полностью завершился отопительный сезон. Помимо краевой столицы отопление отключили в Нанайском и Хабаровском районах, в Комсомольске. Здесь весна идет полным ходом, среднесуточные температуры выше +8 градусов, соответственно, тепло в домах уже не требуется. Следующий в очереди на отключение тепла - Амурский район. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Краевое министерство ЖКХ отмечает, что в прошлые годы отопление в центральных районах края отключали в 20 числах мая, а на севере и того позже - в середине июня. Графики прекращения подачи тепла составляют муниципалитеты, - добавили в правительстве.

В северных районах края еще работают котельные. Отапливаются практически все районы этой части региона.

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