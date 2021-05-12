Пострадавшие от наводнения получат 10 и 100 тысяч рублей по распоряжению Дегтярева Фото: Андрей АБРАМОВ

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, заявил о намерении выплачивать компенсации людям, чьи жилища пострадали от наводнения в Николаевском районе. Причем если жилье полностью утрачено, хозяева получат по 100 тысяч рублей, если же пострадало частично, то по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края.

- Муниципальное, госжилье, а также коммунальные и соцобъекты восстановит государство, - пишет пресс-служба правительства. - Сначала комиссия будет проводить оценку.

По состоянию на вечер 12 мая в районе вода зашла на 62 дома. В них живут порядка 300 человек. Серьезная обстановка сейчас в селе Чныррах. Под водой оказались дороги и мост в этой части региона. На территории постоянно дежурят спасатели, жителям привозят воду для питья. При необходимости людей эвакуируют в пункты временного размещения. Возможно, на реке потребуется подрыв льда.

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