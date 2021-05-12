Погода 13 мая: в Хабаровске пройдет небольшой дождь Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В краевой столице сегодня, 13 мая возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +18 градусов, ветер уже сменил свое направление, теперь он дует не с севера края, а с юга и юго-запада, а значит, не слишком холодный. Скорость примерно 8-13 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

- По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 13 мая опасные метеорологические явления не прогнозируются. В южной части региона ожидаются кратковременные дожди, кое-где дождь может пройти основательный. В дневное время температурный фон на юге края в диапазоне от +15 до +20 градусов, ветер южный 9-14 метров, местами порывы 15-18 метров в секунду, - отметили в МЧС.

В центральных районах тоже может пройти дождь, причем как кратковременный, так и сильный. однако тепло, до +17 градусов. А вот на севере края осадков особо не будет. За исключением имени Полины Осипенко и Тугуро-Чумиканского районов, здесь ожидается дождик.

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