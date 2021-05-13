Жители Хабаровского края продолжают умирать от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае еще не закончилась коронавирусная пандемия. Об этом свидетельствуют цифры. За минувший день, 12 мая в регионе зарегистрировано еще 23 новых случая заболевания, столько же людей выписали по выздоровлению. Однако смертность от инфекции не прекратилась. Еще один пациент ушел из жизни, не справившись с этим страшным вирусом. Четверо сейчас находятся в тяжелом состоянии, медики делают все возможное, чтобы помочь пациентам. Один человек подключен к аппарату искусственного вентилирования легких. Об этом сообщает министерство здравоохранения Хабаровского края.

- В краевой столице за сутки ковид выявили у 16 человек, в Комсомольске заболели пятеро, в Хабаровском и Амурском районах – по одному новому случаю, - добавляет минздрав.

Продолжается и массовая вакцинация населения. Вчера, 12 мая состоялось заседание оперативного коронавирусного штаба. Евгений Никонов, зампред краевого правительства в очередной раз призвал власти ускорить прививочную кампанию. По поводу информации, гуляющей в сети о вакцинации, он сказал, что такие фейки сравнимы с терроризмом. В поселке Алонка объявили карантин, там коронавирусом заболела целая семья, тесты показали наличие инфекции еще у нескольких местных жителей.

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