С третьего этажа заброшенного дома упал мальчик в Хабаровске. Фото: пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Вчера вечером, 12 мая, в поселке Березовка по заброшенному трехэтажному зданию гулял 12-летний мальчик. Во время игры произошел несчастный случай - подросток упал с третьего этажа. Ребенок доставлен в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

- Прокуратура Краснофлотского района проводит проверку, после которой будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики. Будет выяснено, почему на заброшенные объекты не был ограничен доступ, - сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Напомним, что в начале апреля в шахту лифта заброшенного здания упал 14-летний подросток.

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