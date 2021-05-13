Супружеская пара погибла в пожаре в селе Найхин Хабаровского края. Фото: пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Страшное происшествие произошло в селе Найхин Нанайского района ночью 12 мая. В частном жилом доме случился пожар. Когда огонь был ликвидирован, пожарные обнаружили в доме погибшую пару - мужчину 1959 года рождения и женщину 1962 года рождения.

- Следственный комитет проводит проверку. На месте работают следственно-оперативная группа и следователь-криминалист. С места пожара изымаются предметы, которые могут помочь следствию пролить свет на ситуацию, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Предварительная версия возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.

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