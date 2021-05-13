КАМАЗ столкнулся с автобусом в Хабаровске. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровска.
Вчера, 12 мая, в краевой столице произошло очередное ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщает Госавтоинспекция Хабаровска, происшествие зафиксировано на улице Краснореченской у остановки «Стройка».
- Автобус ZHONG TONG BUS выезжал из автобусного кармана, но не убедился в безопасности маневра. В итоге автомобиль КАМАЗ 65115 решил не предоставлять преимущество автобусу и столкнулся с ним, - сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровска.
Маршрутом №10 управлял водитель 1981 года рождения. На момент столкновения в автобусе было 30 пассажиров. По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, пострадали трое. Наибольшее количество травм получила женщина 1949 года рождения. У нее диагностированы ушиб мягких тканей лица и левого плечевого сустава, а также гематома затылочной области головы.
По факту ДТП проверки проводят Госавтоинспекция Хабаровска и прокуратура Индустриального района Хабаровска.
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