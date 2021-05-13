Автопоезд «Здоровье» уехал в Бикинский район Хабаровского края

Автопоезд «Здоровье» уехал в Бикинский район Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Автопоезд «Здоровье» продолжает свою работу в районах Хабаровского края. Так, с 11 по 21 мая медработники проекта примут жителей Бикинского района. Сегодня, 13 мая, автопоезд стоит в селе Лермонтовка. С 14 мая специалисты будут принимать жителей села Добролюбово. Уже 17 числа поезд переедет в село Покровка, а 18 - в село Оренбургское.

- Напоминаем, что в ходе работы автопоезда «Здоровье» местные жители могут вакцинироваться от коронавируса. Так, за первый день в Бикинском районе прививку сделали 10 человек, - рассказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

Самыми последними автопоезд «Здоровье» посетит села Пушкино и Лончаково. Туда медработники приедут 20 и 21 мая соответственно. В рамках работы поезда жители края могут посетить офтальмолога, гинеколога, стоматолога, невролога, терапевта, педиатра, а также сдать анализ крови, пройти флюорографию, маммографию и УЗИ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.