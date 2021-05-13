Воришка украл пылесос у соседки по этажу в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровске в двух общежитиях было похищено имущество соседями потерпевших. В Кировском районе задержали мужчину по подозрению в краже пылесоса стоимостью 30 тысяч рублей у соседки по этажу. Женщина хранила его в общей комнате. На момент кражи она проходила лечение в стационаре.

- По делу задержан 25-летний сосед женщины. Парень с криминальным прошлым успел сдать пылесос в комиссионку и потратить деньги, - сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Другой потерпевший, проживающий в общежитии на Матвеевском шоссе, заявил о похищении телевизора и мультиварки. В момент совершения преступления хозяин комнаты находился на работе. В краже подозревается 31-летний сосед пострадавшего. Сосед с криминальным опытом без зазрения совести подобрал ключ к двери в комнату и вытащил все, что захотелось. Трофеи изъяли и вернули хозяину.

Оба подозреваемых получили подписку о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание по статье «Кража» - до пяти лет тюрьмы.

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