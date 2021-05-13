Стала известна причина отключения света в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Жилые дома, административные здания и социальные объекты в самом центре города Хабаровска ровно в 12:29 13 мая были отключены от электроснабжения. Свет отключили по всей улице Гоголя, остальные улицы уточняются. Диспетчеры в Единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили, что причина отключения электроэнергии - аварийная ситуация на линии. На месте аварии работает ОАО «Хабаровская горэлектросеть».

- После того, как специалисты устранят причину и последствия аварии, электроснабжение восстановят, - сказали в диспетчерской.

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