Мобильные бригады возобновят работу в Хабаровском крае Фото: Анастасия ОСИПОВА

Сейчас специальные автомобили мобильных бригад оказывают помощь в транспортировке, а также в проведении дополнительных обследований, целью которых является своевременное выявление заболевания. Пожилые граждане Хабаровского края могут добраться на спецавтомобилях до мест получения вакцины от инфекции Covid-19.

Ранее, из-за пандемии Covid-19, мобильные бригады оказывали только срочную необходимую социальную помощь.

- Во время пандемии данные спецавтомобили были переориентированы и выполняли функции по доставке предметов первой необходимости, питания, а также лекарственных средств инвалидам I и II группы и гражданам старше 65 лет, - сообщает пресс-служба правительства региона.

На данный момент уже осуществлено 79 выездов, а на диспансеризацию доставлено 183 человека, а на вакцинацию уже 298 жителей Хабаровского края.

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