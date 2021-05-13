Хабаровск озеленят перед Днем города Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сегодня, 13 мая, на заседании оргштаба в администрации города обсудили подготовку Хабаровска к предстоящему празднику.

- В ближайшие две недели специалисты «Горзеленстроя» украсят город зеленью и цветами. На улицах Хабаровска появится 856 элементов вертикального озеленения, будут оформлены цветники и клумбы. Пока в планах посадить 90 тысяч кустов рассады, - рассказал Александр Шарабарин, начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства.

У третьего городского пруда, а также на площади Славы специалисты высадят несколько тысяч колеусов. В театральном сквере парка «Динамо» появятся 30 лиственных деревьев, а в сквере Горького – 50 хвойных.

- Праздник город должен встречать красивым и цветущим. Надеюсь, что погода позволить завершить все намеченное к 25 мая, — отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Новая растительность в размере 100 лиственных кустов появится в сквере «Березовая роща» по улице Мате Залки. Кроме того, облагородят скверы по улицам Сергеевской и Стрельникова.

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