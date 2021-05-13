В Амуре под Комсомольском-на-Амуре найден труп мужчины. Фото: пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По информации ОМВД России по Комсомольскому району, труп мужчины был найден недалеко от села Новоильиновка еще 5 мая. Некоторые СМИ и сообщества в социальных сетях уже дали криминальную оценку происшествию. Однако официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало. Сейчас правоохранители пытаются установить личность погибшего.
Приметы: возраст 45-55 лет, среднего роста, волосы темно-русые, на лице усы и небольшая борода.
Был одет: вязаный свитер бордового цвета со вставкой от горловины до середины груди в виде рисунка белого цвета, кофта темного цвета, футболка серого цвета с надписью сверху I DON DO FASWLON, в центре крупным шрифтом FASHION, внизу AM FASHION, трико темного цвета фирмы PUMA, трико светло-синего цвета, шерстяные носки в полоски темного и светлого цвета. На шее медальон «Дева Мария с младенцем на руках» на металлической цепочке.
Особые приметы: на левой стороне головы послеоперационный шрам (трепанация черепа), пальцы на левой и правой ногах ампутированы.
- Если вы располагаете информацией о данном гражданине, просим сообщить в дежурную часть ОМВД России по Комсомольскому району по номеру телефона 8 (4217) 54-95-54 или 8-999-273-06-99, - сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
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