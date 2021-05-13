Подарки от «Галамарта» получили ветераны в Хабаровске на День Победы

По всей стране поздравляли ветеранов в День Победы: цветы, подарки, искренние и самые теплые пожелания звучали, наверное, во всех городах России «Галамарт» тоже не остался в стороне: талисманы народного магазина – рыжие коты – пришли в Хабаровский краевой дом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов выразить благодарность и подарить подарки ветеранам.

9 мая – день, который занимает особое место в сердцах. Сейчас нам всем практически невозможно представить, с чем пришлось столкнуться людям того, военного времени. Но их подвиг, самоотверженность и смелость просто не могут не восхищать.

От народного магазина «Галамарт» ветераны Великой Отечественной Войны и других военных конфликтов получили бытовую технику, полотенца и наборы посуды. Рыжие коты поблагодарили ветеранов от всего сердца за их великий подвиг, и встреча получилась очень теплой, по-настоящему доброй и праздничной.

Подарки от «Галамарта» также получили ветераны из Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Новосибирска и других городов России.