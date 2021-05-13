Ярмарка выходного дня заработает в эти выходные в Хабаровске. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.

В грядущую субботу, 15 мая, в Хабаровске откроется сельскохозяйственная ярмарка. Работать она будет каждые выходные с 8:00 до 15:00 все лето и до 24 октября.

- Стать участниками ярмарки могут крестьянско-фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств, а также производители. В прошлом году в ярмарке приняло участие 70 производителей из Нанайского, Вяземского, Хабаровского и района имени Лазо. Тогда предприниматели смогли заработать 13,3 миллиона рублей, - уточнило министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Жители краевой столицы смогут приобрести зелень, цветы, рассаду, саженцы, продукцию пчеловодства, мясо, яйца, молочную и рыбную продукцию, а также овощи и ягоды. Наполняемость ярмарки будет меняться в зависимости от сезона.

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