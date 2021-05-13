Погода 14 мая: в Хабаровске будет тепло, но ветрено Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Затишьем перед бурей можно назвать сегодняшний день, 14 мая. По сообщениям ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 15 и 16 мая произойдет выход западного циклона, что приведет к дождю, мокрому снегу и сильному ветру на большей территории края. Однако, сегодня жители края еще успеют насладиться приемлемой погодой.

- В Хабаровске возможен небольшой дождь. Днем осадки не ожидаются. Температура воздуха поднимется до отметки в +22 градуса. Ветер прогнозируется юго-западный со скоростью 7-12 метров, - сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

В южные районы края сегодня придет настоящее лето. Днем столбик термометра поднимется до +25 градусов. Днем без существенных осадков. Но юго-западный ветер будет не самым ласковым. Скорость поднимется до 7-14 метров.

В центральных районах днем тоже будет тепло – до +22 градусов. Однако местами ожидается кратковременный дождь. Ветер будет южный, 5-12 метров.

Район имени Полины Осипенко накроет небольшим дождем. Но в целом в северных районах осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется только до +13 градусов. Ветер будет южный и юго-восточный, 7-11 метров.

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