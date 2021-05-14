В Хабаровском крае от коронавируса умерли два человека Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

За прошедшие сутки, 13 мая, в Хабаровском крае отмечается прирост количества новых случаев заражения коронавирусом. В предыдущие недели в регионе каждый день выявляли в среднем 20-25 новых случаев. Наибольшее количество случаев в Верхнебуреинском районе.

- В Верхнебуреинском районе обнаружено 13 новых случаев заражения коронавирусом. В краевой столице за сутки выявлено 10 случаев. Три человека заболели в Ванинском районе. Еще два в Советско-Гаванском районе. По одному новому случаю зарегистрировано в Комсомольске-на-Амуре, Бикинском, Хабаровском и районе имени Лазо, - сообщает краевой минздрав.

Напомним, что в селе Алонка Верхнебуреинского района введен карантин. На 12 мая в поселке насчитывалось 28 больных коронавирусом.

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