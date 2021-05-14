Проблемные долгострои обещают сдать осенью 2021 года в Хабаровске. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.

Вчера, 13 мая, краевые и городские власти выехали с проверками на стройплощадки двух проблемных домов. В ЖК «Пионерский» сейчас достраивается третий дом. Рассчитан он на 128 квартир. Ранее у застройщика возникли проблемы, из-за которых строители сбились с графика.

- Мы понимаем, что времени упущено много. Сейчас стройка под пристальным вниманием. Работы по фасаду нам необходимо закончить до 1 августа, а уже к 10 октября дом должен быть полностью сдан, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В свою очередь Алексей Савин, директор ООО «Фонд жилищного строительства», отметил, что сейчас ведутся работы по монтажу фаса, внутренне отделке и установке коммуникаций. Строителям осталось облицевать кирпичом два этажа, установить навесной фасад и остекление.

Вторым проблемным объектом занимается Центр инновационных технологий. На улице Портовая 2-я возводится жилкомплекс «Изумрудный». Он будет состоять из двух домов. Один готов на 95%, а второй всего на 30%. На достройку первого дома понадобится еще 120 млн рублей, чтобы заменить то, что пришло в негодность за время простоя. АО «ЦИТ» намерен вложить собственные средства. Полученные от сдачи первого дома средства будут направлены на возведение второго.

Как отметил Алексей Назаренко, начальник управления жилищного строительства краевого минстроя, решение по смене застройщика принимает федеральное министерство строительства. Чтобы долгострой получил нового застройщика и возведение жилого комплекса продолжилось, краевые власти подали необходимое ходатайство и получили положительный ответ.

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