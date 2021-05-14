В Хабаровске построят «Сквер русских сказок» за 20 миллионов рублей

В Хабаровске за 20 миллионов рублей построят «Сквер русских сказок». Фото: пресс-служба администрации города Хабаровска.

Как сообщает администрация Хабаровска, работы планируются завершить до конца сентября.

- Нужно постараться закончить все в августе, чтобы хабаровчане смогли побывать в новом сквере при хорошей погоде, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Предполагается, что недалеко от парка Wonderland появятся топиарные фигуры Кощея Бессмертного, Избушки на курьих ножках, Змея Горыныча и Данилы-мастера. На облагороженной территории также появятся качели, скамейки и новые тропинки. Посещение сквера будет бесплатным для всех желающих. Власти планируют огородить территорию и поставить охрану, чтобы сквер не разрушили в первые же дни.

Благоустройство новой зоны отдыха ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Как отмечает пресс-служба администрации Хабаровска, во время электронных торгов удалость снизить стоимость проекта на 10 миллионов рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.