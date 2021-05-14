Юношеская футбольная лига стартует на Дальнем Востоке. Фото: пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск".

Впервые на Дальнем Востоке пройдут игры в рамках проекта Юношеской футбольной лиги. За звание победителей и путевку на финальный турнир Первенства России поборются 10 школ ДВ: СКА-Хабаровск (Хабаровск), «Краевая спортивная школа Олимпийского резерва» (Владивосток), ФК «Локомотив» (Уссурийск), ДЮСШ №3 (Благовещенск), СШОР №2 (Комсомольск-на-Амуре), спортивная школа «Океан» (Находка), спортивная школа «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Республиканская специализированная спортивная школа по футболу» (Якутск), «Спортивная школа по футболу» (Петропавловск-Камчатский), спортивная школа «Белогорец» (Белогорск).

- В конце мая начнутся розыгрыши ЮФЛ на Дальнем Востоке. Регулярную игровую практику получат порядка 500 футболистов из восточных регионов нашей страны. Уверен, что среди них много талантливых игроков, которым региональная ЮФЛ поможет дорасти до клубов Премьер-Лиги и сборной России, - рассказал Александр Дюков, президент Российского футбольного союза.

Первая игра пройдет 29 мая в Хабаровске на стадионе имени Ленина. За победу поборются футбольные школы «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) и «Локомотив» (Уссурийск). Вход на игру свободный с соблюдением масочного режима.

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