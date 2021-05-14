Если вас укусил клещ: лаборатория Юнилаб проводит исследования на выявление опасных инфекций

Лаборатория "Юнилаб" проводит исследования на выявление опасных инфекций

Наступили теплые весенние деньки и после долгой зимы хочется поскорее оказаться на природе и насладиться первым теплом - отправиться на рыбалку, дачу, погулять в лесопарке. Греясь в лучах теплого солнышка, мы часто забываем, какие опасные заболевания могут переносить клещи.

Болезни, переносимые клещом коварны, первые симптомы заболеваний бывают схожи с симптомами ОРВИ, гриппа. Если Вы обнаружили на себе или своем ребенке клеща, ни в коем случае не выбрасывайте его после удаления. Поместите в плотно закрывающуюся емкость и приносите в лабораторию «Юнилаб».

«В нашей лаборатории мы проводим анализ на 9 инфекций, переносчиками которых являются клещи: энцефалит, борелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз и другие. В данном исследовании проводится выявление в клеще наличия ДНК возбудителей заболеваний, имеющих наиболее часто распространение на Дальнем Востоке. Чтобы убедиться не больной ли клещ присосался, нужно сохранить его и исследовать. Обязательно приносите клеща на анализ. Если клеща не удалось сохранить, мы берем на анализ кровь пациента на выявление инфекций, – прокомментировала заведующая клиническо-диагностической лаборатории «Юнилаб» Лосева Елена Валерьевна.

Узнать адрес ближайшего офиса можно на нашем сайте. Подробности по телефону 8 800 555 55 69.

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