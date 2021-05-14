Новое почтовое отделение создано в Хабаровском крае. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.

Новое почтовое отделение открылось в селе Кругликово района имени Лазо. До этого стационарного пункта почты в поселке не было с 2013 года. Восемь лет назад проозошла утрата помещения, после чего жителей села обслуживало передвижное отделение.

- В прошлом году к врио губернатора Михаилу Дегтяреву поступило множество обращений с просьбой открыть почтовое отделени. Правительство края, министерство информационных технологий и связи региона при непосредственном участии Почты России сделали все необходимое, чтобы решить проблему и сделать жизнь сельчан лучше, - отметил Алексей Гусев, министр информационных технологий и связи Хабаровского края.

Обслуживать отделение будет села Кругликово, Владимировка, Зоевка, станционный поселок Кругликово и село Дальневосточное, созданное для участников программы «Дальневосточный гектар». Обслуживание получат 650 местных жителей. Кроме того, в Кругликово появились новые рабочие места. Например, сейчас в отделение ищут почтальона.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.