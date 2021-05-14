Мусорный полигон под Хабаровском проверили краевые власти. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.

С рабочим визитом на полигон по захоронению твердых коммунальных отходов в поселке Сита района имени Лазо съездил министр ЖКХ региона Дарий Тюрин. Как отметили специалисты краевого министерства ЖКХ, с 2011 года на полигон не поступали жалобы от местных жителей.

- Никого дискомфорта нет, так как инертный слой отсыпан специальной мембраной, и далее вглубь следует естественный глиняный замок - пласт глины не менее 20 метров. Даже выделяющийся при гниении мусора метан используется для работы котельной этого полигона, - объяснили в краевом министерстве ЖКХ.

Так как система раздельного сбора в крае только развивается, до сих пор есть необходимость в полигонах такого формата. Однако даже при их строительстве особое внимание уделяют соблюдению современных экологических норм. Сейчас в крае работают два современных полигона захоронения твердых коммунальных отходов: в Хабаровском и Советско-Гаванском районах. За счет краевого бюджета планируется строительство трех полигонов в Амурском, Вяземском и Солнечном районах региона.

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