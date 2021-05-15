Погода 15 мая: в Хабаровске весь день будет идти дождь Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Дождливым и серым проснулся сегодня утром Хабаровск. Казалось бы, только начавшие зеленеть деревья должны немного смягчить это ощущение дискомфорта, но дождь все-же прибивает каплями красоту. Весь день в городе будет идти дождь, и все из-за зашедшего западного циклона, который покинет регион уже завтра, 16 мая. днем в Хабаровске максимум до +17 градусов. Об этом сообщили в Дальневосточном УГМС.

- С выходом западного циклона в период с 15 по 16 мая на большей территории края ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, обусловленные осадками различной интенсивности, в северных районах края с мокрым снегом, усилением ветра до 15-22 метров в секунду, - сообщили в УГМС.

Южные районы края - местами сильный дождь, днем до +20 градусов, ветер с порывами до 20 метров в секунду. В центральных районах региона ситуация аналогичная, днем сильные дожди. Воздух прогреется до + 18 градусов, Ветер такой же скоростью, как на юге края. Северные районы – к дождю может добавиться мокрый снег. Температурный фон - +1 - +17, порывы ветра достигнут 22 метров в секунду.

Эта суббота задала краю неплохую трепку. Но со следующей недели будет уже устанавливаться летняя погода. Подробнее можно узнать здесь.

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