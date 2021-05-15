Сенатор Сергей Безденежных вышел из партии ЛДПР в Хабаровском крае Фото: Социальные сети

Из регионального отделения Хабаровского края политической партии ЛДПР продолжают выходить люди. Вчера, 14 мая в социальной сети Instagram на странице партии было опубликовано заявление с прошением исключить из партии и снять с политического учета от Сергея Безденежных.

Сенатор написал в заявлении, что считает себя вышедшим из рядов политпартии ЛДПР «с сегодняшнего дня», соответственно, с 14 мая.

Напомним, месяц назад, 16 апреля такое же заявление подали Михаил Сидоров и еще пять членов партии. Как тогда рассказал «КП» Сидоров, решение политики принимали сами, не сговариваясь и не подталкивая друг друга. Тогда же Михаил Сидоров прокомментировал свой выход, объяснив его несогласием с политикой партии.

- Я знаю, что есть и другие депутаты, которые рассматривают выход из партии, просто некоторых нет сейчас в городе, некоторые дальше решили посмотреть, - сказал тогда Сидоров.

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