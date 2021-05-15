Еще трое человек попали в больницу с отравлением в Комсомольске-на-Амуре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В министерстве здравоохранения Хабаровского края сообщили новую информацию о пациентах, которые находятся на лечении в связи с массовым отравлением в Комсомольском строительном колледже. Еще трое человек за последние несколько часов попали в больницу с теми же симптомами отравления. так, по состоянию на утро, 15 мая в больницах лежат 15 человек. В Солнечной больнице 14 пациентов по этому случаю, в Амурской больнице - один человек.

Как сообщает минздрав, состояние у всех удовлетворительное, выписка пациентов запланирована пока на понедельник.

Напомним, 13 мая в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди студентов Комсомольского-на-Амуре строительного колледжа. Сначала сообщалось, что в больницу попали 15 человек, затем цифра выросла до 20, а к вечеру 14 мая восьмерых студентов уже отпустили домой. на утро 15 мая ситуация снова изменилась в худшую сторону. Органы организовали проверку по факту массового отравления. Предположительно ребята могли посещать ближайшую точку общепита, так как столовой в колледже нет.

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