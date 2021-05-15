Ярмарка выходного дня открылась на «Ерофее» в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске 15 мая начала работу сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. расположились прилавки, как и в прошлом году, на территории арены «Ерофей». На пробу хабаровчанам свои товары предложили порядка 30 фермеров со всего края. Теперь каждую субботу и воскресенье с восьми утра до 15 часов дня, вплоть до 24 октября, горожане смогут покупать фермерскую продукцию. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- в этом году уже второй раз ярмарка проходит на «Ерофее». Увеличено количество мест до 70 с 48. В прошедшем году ярмарка дала прибыль фермерам в размере почти 12 миллионов рублей. Обе стороны, продавцы и покупатели, ярмарку считают востребованной, - сообщили в правительстве.

Помимо краевых сельхозтоваропроизводителей, фермерских, личных и подсобных хозяйств и ИП, торговать будут и дачники, огородники и садоводы. Условие – местное производство или переработка. В зависимости от сезона на прилавках появятся овощи, ягоды, рассада и прочее.

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