Погода 16 мая: в Хабаровске будет тепло и солнечно

В Хабаровске будет тепло и солнечно. Фото: Хабгидромет

Сегодня, 16 мая, в Хабаровске осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +17 + 21 градус. Ветер западный до 8 метров в секунду, иногда будут порывы до 15 м/с.

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», уровень Амура у Хабаровска составляет 270 см, в течение суток ожидается подъем уровня воды на 25 см. Температура воды +10 градусов. Гидрологи предупреждают, что к концу мая возможен подъем Амура до отметки 470 см.

Солнечная активность низкая, геомагнитное поле от спокойного до неустойчивого.