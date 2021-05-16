Никто не умер от коронавируса в Хабаровском крае за прошедшие сутки Фото: Олег ОРЛОВ

За прошедшие сутки в Хабаровском крае не зарегистрировано летальных случаев от коронавируса. Всего зафиксирован 31 новый случай заболевания, что на 11 больше, чем неделю назад. За сутки выздоровело 32 человека.

На искусственной вентиляции легкий находится 1 пациент. Тяжелая форма заболевания наблюдается у 4 пациентов. В лечебных учреждениях края развернуто 469 коек. Количество свободных коек - 114

География распространения коронавируса:

Хабаровск – 21

Хабаровский район – 8

Комсомольск-на-Амуре – 1

Комсомольский район – 1

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано:

- 52 040 случаев Covid-19

- 49 993 человека выздоровело

- 1 653 находится на лечении, 355

- в стационаре, амбулаторно 1298

- 394 человека умерло