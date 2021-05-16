Хабаровская молодежь сыграла в уличный баскетбол. Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 16 мая, в Хабаровске прошел турнир по баскетболу 3х3 среди дворовых команд. На Комсомольской площади собрались представители 9 дворовых команд, чтобы выявить лучшую. Первое место заняли баскетболисты «ZXC», второе – команда «Дырокол», а бронзу взяли ребята из коллектива «Про».

Организаторы – хабаровская федерация баскетбола и краевой минспорт – подчеркивали, что турнир был любительский, поэтому поучаствовать в нем мог любой желающий.

Формат уличного баскетбола пришелся всем по душе, поэтому организаторы пообещали проводить такие турниры в будущем постоянно.

В рамках празднования 85-летия отрасли физической культуры еженедельно по выходным на разных площадях города Хабаровска и других населенных пунктов края будут проходить спортивные и физкультурные мероприятия, мастер-классы и выступления профессиональных спортсменов. Также у горожан будет возможность сдать нормы ГТО.