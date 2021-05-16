Погода 17 мая: в Хабаровск приходит лето, температура днем до +24 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Уже второй день подряд погода радует жителей Хабаровского края. Не смотря на неслабый ветер, температурный фон остается за пределами +20 градусов. Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов дальневосточного УГМС перед выходными сообщила, что на этой неделе в край придет настоящее лето, к концу недели воздух будет прогреваться днями до +26 градусов. Замечать переход на летний режим хабаровчане, например, начали уже со вчерашнего дня. О погоде на 17 мая рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

- Что касается других частей и районов Хабаровского края, то в южных, например, сегодня ,17 мая ожидается до +25 градусов. Дождя синоптики не прогнозируют, ветер до 11 метров в секунду, - рассказали в МЧС.

В Верхнебуреинском районе вечером может пройти дождь, а в целом в центральных районах без осадков. Дневные температуры в диапазоне +15 - +24 градуса. Ветренно.

Северные районы региона кое-где ожидает небольшой дождь, возможно, и мокрый снег. Температура тоже низкая, лишь до +12, и то не везде.

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