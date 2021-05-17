В тяжелом состоянии находятся четверо жителей Хабаровского края из-за коронавируса Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Министерство здравоохранения Хабаровского края опубликовало очередную ежедневную сводку по коронавирусной обстановке в регионе. Так за сутки, 16 мая, не зарегистрировано ни одного летального исхода болезни. Выздоровели и выписались за день 30 человек. Есть, правда, и новые заболевшие - 29 человек. На данное время под особым наблюдением медиков находятся четверо человек. Их состояние оценивается как тяжелое, один дышит с помощью аппарата ИВЛ.

- В крае свободно сейчас 115 коек для заболевших коронавирусом из 469 развернутых. На лечении в стационаре пребывают 354 пациента, еще 1298 лечатся дома, - рассказали в минздраве.

Цифра по заболевшим за все время пандемии перевалила за 52 тысячи. Чуть более 50 тысяч человек с инфекцией справились. Больше чем за год вирус забрал жизни 394 жителей Хабаровского края.

В регионе продолжается массовая вакцинация от этой инфекции. Лишь прививаясь жители смогут выработать и сформировать коллективный иммунитет к болезни.

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