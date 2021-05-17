Стало известно, когда в Биробиджане отключат горячую воду
Фото: администрация Биробиджана
Столица Еврейской автономной области начинает гидравлические испытания теплоэлектростанции. В связи с этим стало известно, когда в Биробиджане отключат горячую воду и на какой период времени. Информацию опубликовала администрация города.
- Подготовительные работы по подготовке к следующему отопительному сезону стартуют в областном центре 17 мая. Гидравлические испытания теплосети на прочность труб и арматуры требуют отключения от горячего водоснабжения всего города, - отметили в мэрии города.
17 и 18 числа специалисты проведут подготовительные работы, а 19 основные. Отключат горячую воду в Биробиджане на срок с 17 по 21 мая.
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