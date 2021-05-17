Стала известна причина отключения холодной и горячей воды в нескольких домах Хабаровска Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По информации хабаровской администрации, с утра 17 мая без холодного и горячего водоснабжения остались несколько домов в разных районах краевой столицы. Причина отключения воды - авария. Из-за проведения ремонтных работ на месте аварии холодная вода пока не подается в дом №2 по улице Хабаровской, и горячая вода не поступает в четыре дома столицы.

Сегодня, 17 мая, с восьми часов утра до полуночи 19 мая будут проводиться испытания тепломагистралей ТМ-11 и ТМ-19. Индустриальный район останется на эти дни без горячего водоснабжения. В общей сложности 361 дом и 21 соцобъект.

- Также в период с 8:00 20 мая до 24:00 21 мая пройдут гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистрали зоны ТЭЦ-1. Без горячего водоснабжения останутся потребители Индустриального района и частично Железнодорожного и Центрального районов. Всего 1553 МКД и 108 социальных объектов, - добавили в мэрии.

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