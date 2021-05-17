Отключение горячей воды продолжается в Хабаровске в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске продолжаются работы на теплоэлектростанциях. В связи с испытаниями и проверками на ТЭЦ-1 с восьми часов утра 17 мая до полуночи 19 мая 2021 года проходит отключение горячей воды в нескольких районах Хабаровска. Воду не подают в Индустриальном районе. 361 дом и 21 социальный объект сейчас без воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

- С восьми часов утра 20 мая до полуночи 21 мая будут проходить испытания на прочность и плотность ТЭЦ-1. С этого числа отключат горячую воду в Индустриальном районе и некоторые дома Железнодорожного и Центрального районов. Без воды останутся 1553 жилых дома и 108 соцобъектов, - сообщили в мэрии.

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