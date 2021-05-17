Нетрезвая, без прав и страховки: хабаровчанка проехала на красный и попала в ДТП

Не трезвая, без прав и страховки: хабаровчанка проехала на красный и попала в ДТП Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске в минувший выходной, 16 мая, на улице Запарина женщина управляла машиной и проехала на запрещающий сигнал светофора по перекрестку. В момент нарушения правил она столкнулась с другой машиной. В результате водитель и пассажир второй машины пострадали. Как выяснилось, нарушительница не имеет водительского удостоверения, страхового полиса на автомобиль, более того, она была в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в ГИБДД города Хабаровска.

- Водитель второй машины был трезв и имел страховой полис. Водительское удостоверение также имеется, - добавили в госавтоинспекции.

Всего за минувшие выходные в городе произошло 42 аварии. В семи из них пострадали люди, это девять человек. К счастью, обошлось без смертельных исходов. В общей сложности правила дорожного движения нарушили за выходные 778 раз.

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