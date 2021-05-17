Последние звонки и выпускные Разрешили проводить в формате офлайн Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Школьники и воспитанники детских садов Хабаровского края в этом году смогут отпраздновать свои последние звонки и выпускные в обычном, традиционном формате. Решение принято правительством края, Михаил Дегтярев сообщил об этом населению в социальных сетях.

По информации, в этом году можно будет объединять классы и группы, приглашать родителей и других родственников. Причем торжественное празднование может проходить как на улице, так и в помещениях.

Михаил Дегтярев настоятельно рекомендовал всем, кто будет участвовать в этих мероприятиях, соблюдать требования Роспотребнадзора и защищать себя от инфекции с помощью масок и санитайзеров.

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