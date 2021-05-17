Паром не принимает пассажиров на «Речном вокзале» в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске из-за подъема воды в Амуре затопило причалы №3 и №4. Сейчас принимать или высаживать пассажиров на остановке «Речной вокзал» паромы пока не могут. Временно начальной и конечной точкой маршрутов стала остановка «Прибрежная». Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

- Пока, с завтрашнего дня, 18 мая, садиться на паром и выгружаться с него пассажиры будут на остановке «Прибрежная», отходить и причаливать речные трамвайчики будут согласно установленному графику, предназначенному для остановки «Речной вокзал», - рассказали в пресс-службе.

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