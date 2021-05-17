Названы даты выпускных экзаменов для 9 и 11 классов в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Министерство образования и науки Хабаровского края встретилось со средствами массовой информации в Хабаровске. На повестке дня стояли вопросы об организации учебного и экзаменационного процессов. В частности озвучены даты прохождения государственной итоговой аттестации. В этом году ГИА сдают по двум предметам - русскому языку и математике. Так, русский язык сдавать девятиклассники будут 24 и 25 мая, а математику - 27 и 28 мая.

В этом году из школ выпускаются больше шести тысяч учеников девятых классов и больше 13 тысяч одиннадцатиклассников.

Те выпускники, которые идут после школы в вуз, сдают ЕГЭ по русскому и остальные ЕГЭ на выбор, для поступления. Те, кто в вуз не пойдет, сдают государственный выпускной экзамен по русскому и математике.

Русский ЕГЭ состоится 3 и 4 июня, выборочные ЕГЭ - с 31 мая.

Напомним, в этом году можно будет проводить последние звонки и выпускные в режиме офлайн.

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