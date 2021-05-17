Михаил Дегтярев ответил на вопросы жителей Хабаровского края во время личного приема Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев провел личный прием граждан Хабаровского края и ответил на волнующие их вопросы. В числе первых к главе региона обратилась жительница села Тополево, она попросила продлить маршруты двух автобусов - 26 и 55 маршрута до квартала «Усадьба», так как детям приходится возвращаться из школы пешком. Глава региона распорядился о решении этой проблемы. Для исполнения необходимо отремонтировать дорогу на улице Гаражной, после чего будет организована остановка. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Также на встрече обсудили обращение жителя села Казакевичево о дороговизне газификации. Дома, по которым поступило обращение, были построены позже, чем проложили газопровод в этом районе, для подключения нужен отвод и проведение других работ. Прорабатывать этот вопрос будет комитет по ТЭК.

Также на встрече обсудили тему выплат детям-сиротам на жилье, инициатором которой стал сам глава региона.

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