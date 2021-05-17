Компенсацию за детский отдых в загородных лагерях смогут получить жители края Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Как сообщила Виктория Хлебникова, министр образования и науки региона, в этом году родителям компенсируют часть путевки в загородные лагеря.

- На территории Хабаровского края сохраняется частичная компенсация родительской оплаты за путевку. Краевая компенсация составит 11601 рубль. Кроме того, по поручению президента сейчас отрабатывается механизм возмещения 50 процентов родительской платы. Стоит отметить, что возмещение половины стоимости будет только в отношении путевок в загородные оздоровительные лагеря. Все загородные учреждения края вошли в эту систему. Пока мы ждем момента, когда механизм вступит в действие, - рассказала Виктория Георгиевна.

Предварительно Министерство просвещения РФ сообщило, что сумма федеральной компенсации не превысит 20 тысяч рублей. Те родители, которые уже успели купить путевки на летние смены, к сожалению, федеральную компенсацию не получат. Однако возмещение от края гарантированно.

- Сейчас средняя стоимость 21-дневной смены на территории края составляет 38 тысяч. Важно, чтобы путевка была оплачена картой МИР, - добавила Виктория Хлебникова.

Напомним, что в этом году лагеря будут загружены лишь на 75%.

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