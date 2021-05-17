В Хабаровском крае оценивают ущерб от паводка Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае на оценку ущерба, причиненного паводком, направлена комиссия в составе 25 человек. Специалисты работают на месте с понедельника, так как вода отступила от домов в выходные. После проведения оценки пострадавшие получат компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства хабаровского края.

- По распоряжению главы региона комиссия оперативно обследует жилье в зонах подтопления и сформирует списки жителей для получения выплат. Пока в муниципалитете еще действует режим ЧС. Выплаты получат те, чьи дома пострадали от воды, - отметили в правительстве.

Чтобы получить выплату, пострадавшие должны будут подать заявление в местную администрацию. За повреждение дома жители получат до 10 тысяч рублей. При частичной утрате жилья - по 50 тысяч, при полной - по сто тысяч рублей.

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