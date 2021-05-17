Повышенный уровень готовности будет действовать на последних звонках Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Из-за событий, произошедших 11 мая в школе №175 в Казани, во всех городах России тщательно следят за безопасностью школьников. Так, в Хабаровском крае уже 21 и 22 мая состоятся очные последние звонки.

- Меры безопасности должны соблюдаться на одном уровне ежедневно. Мы тщательно следим за пропускной системой, на особом контроле все системы видеонаблюдения, тревожные кнопки. Недопустимо наличие посторонних лиц на территориях школ. Не стоит забывать и о запрете на парковку возле школ, о чем некоторые автолюбители забывают. Проведено немалое количество совещаний, в ходе которых мы в очередной раз напомнили руководителям образовательных учреждений о создании безопасных условий для детей. Будь это уже каникулярное время, все правила все равно должны быть соблюдены, чтобы такие трагедии не повторялись, - сказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки края.

Кроме того, Виктория Хлебникова уточнила, что в случаях «минирований», которые нередко возникают в крае из-за информационных атак, алгоритм действий будет неизменным.

- Независимо от формы работы учреждения, будет ли там проходить линейка, ЕГЭ, пришкольная смена или урок, в случаях если поступает сигнал о минировании, эвакуации будут реализованы. И только после проверки зданий мероприятия будут продолжены, или приняты меры по переносу даты, - добавила Виктория Хлебникова.

Напомним, что в последний раз массовая информационная атака произошла в апреле 2021 года. Тогда «заминировали» не только школы, но и торговые центры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.