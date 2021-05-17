Вода и газ появятся в частных домах Хабаровска. Фото: администрация города Хабаровска.

В Хабаровске обеспечат газопроводом 189 частных домов в микрорайоне «Пятая площадка» уже в июле-августе 2021 года. Однако 268 частных домовладений в том же микрорайоне смогут начать пользоваться газом только в 2022 году. Об этом сообщает администрация Хабаровска. Также планируется провести газопровод в конце текущего года в 105 жилых домов в районе улиц Архаринской, Барабинской, Красноводской, Парфенова.

Следующими в планах газификации станут 840 частных домов в районе ОАО «Дальхимфарм», а также на участках в границах улиц Салтыкова-Щедрина, Тихоокеанской, Правобережной, где находятся 1460 домов. Всего газом обеспечат 2815 индивидуальных зданий на сумму 3 миллиарда рублей.

Водоснабжением в рамках муниципальной программы и за счет средств МУП «Водоканал» в 2022-2025 годах обеспечат частный сектор по улицам Моховая, Инициативная, Полины Осипенко, Планерная, Нестерова, Голубкова, Булатная, переулку Голубкова, а также в границах Флотской, Партизанской, Краснознаменной. Муниципальная программа позволит построить около 5,87 километра сетей водоснабжения, обеспечивающих водой 300 домов. Сумм, необходимая для реализации мероприятий - 107,9 миллиона рублей.

При этом такие же работы по обеспечению домов водой выполнят еще на десятках улиц в долгосрочном плане, проложив 15,35 километра сетей и обеспечив еще 844 частных дома водой. Стоимость прокладки водопровода обойдется в 305 миллионов рублей.

Региональная программа планирует обеспечить централизованным водоснабжением районы улицы Воронежской в границах Северной - Николаевской - Чукотской, а также по периметру улицы Шелеста до Передовой и от Безымянной до Северной. Здесь воду получат уже 312 зданий, а сумма, необходимая для реализации, составит 96,7 миллиона рублей.

По инвестиционным программам «Водоканала» разрабатывают бумаги для обеспечения водопроводом улицы Автобусной, 52, 80, 92, переулка Тагильского - Урожайной, Павла Морозова - Украинской - переулка Украинского. В рамках данных программ «Водоканал» планирует обеспечить водой 147 домов. Для поселка Красная Речка уже готовятся бумаги для строительства разводящих сетей, протяженность которых составит 12,2 километра.

В итоге благодаря данным программам Хабаровск получит более 40 километров сетей водоснабжения стоимостью около двух миллиардов рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.