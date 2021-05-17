Рыбаки пропали в Хабаровском крае. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на пульт Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о пропаже трех рыбаков 1987, 1990 и 1992 годов рождения.

- Супруга одного из пропавших сообщила, что 14 мая мужчины отправились из Хабаровска в поселок Сукпай на реку Кабули. С момента отъезда о местоположении рыбаков ничего не известно. Сотрудники полиции провели поиск, но результатов это не дало, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На поиски пропавших отправилось четверо спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Специалисты взяли с собой необходимое снаряжение: гидрокостюмы, плавательное средства и беспилотный летательный аппарат.

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